29 августа 2025 в 02:05

Шойгу назвал число находящихся в Афганистане террористов

Шойгу: в Афганистане орудуют 23 тыс. членов террористических группировок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Афганистане сейчас действуют примерно 23 тысячи террористов, сообщил в статье для «Российской газеты» секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Кабул ведет с десятками группировок активную и трудную борьбу. Эффективность действий властей серьезно снижается из-за карательных санкций Запада против талибов.

Шойгу отметил, что деятельность этих организаций напрямую связана с наркопроизводством. Наибольшую опасность представляет «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которое создало сеть тренировочных лагерей на востоке и севере страны.

По нашим оценкам, в целом в Афганистане насчитывается около 20 международных террористических организаций общей численностью более 23 тыс. боевиков, представляющих серьезную угрозу для региона и мира, — отметил Шойгу.

Ранее всю ответственность за восстановление Афганистана он возложил на западные государства. По данным Шойгу, спецслужбы Запада вынашивают планы по возвращению сил НАТО в страну для ее дестабилизации. Конечной целью является создание очагов нестабильности вблизи границ России, Китая и Ирана, пояснил политик.

Афганистан
Сергей Шойгу
терроризм
боевики
