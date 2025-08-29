День знаний — 2025
29 августа 2025 в 01:38

Очевидцы рассказали об атаках ВСУ на Орел

SHOT: не менее 15 взрывов раздалось в Орле

ПВО РФ

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют город Орел. Канал со слов очевидцев утверждает, что в городе работают системы противовоздушной обороны и зафиксированы множественные взрывы. Минобороны России ситуацию не комментировало.

SHOT пишет, что взрывы начали раздаваться после полуночи 29 августа, и местные жители насчитали не менее 15 хлопков. Очевидцы также рассказали каналу о падении обломков сбитого беспилотника на жилой дом. SHOT сообщил, что в здании было выбито несколько окон. Также канал со ссылкой на очевидцев проинформировал о возгорании и дыме, замеченных в одном из районов города.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны за три часа работы вечером 29 августа нейтрализовали 19 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены или перехвачены над территорией шести субъектов.

До этого стало известно, что российские силы ПВО за минувшие сутки сбили вражеский истребитель Су-27, который стал 666-м уничтоженным самолетом ВСУ с начала проведения спецоперации на Украине. Вместе с ним были уничтожены две авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

