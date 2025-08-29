Семью найденной мертвой на могиле бойца СВО женщины потрясла новая трагедия

Трагическая история семьи из забайкальского города Балей получила продолжение — спустя короткое время после смерти матери скончался ее старший сын, сообщает местное издание «Чита.Ру». 28-летний мужчина не смог перенести утраты близких людей.

После трагедии с погибшим на СВО братом он старался быть рядом с матерью и поддерживать ее, — говорится в публикации.

По информации знакомой семьи, молодой человек тяжело переживал смерть матери и гибель брата-военнослужащего. После возвращения с похорон он почувствовал себя плохо и остановился у родственников. Состояние мужчины резко ухудшилось из-за обострения язвенной болезни.

Родственники вызвали скорую помощь, однако, по их словам, медики отказались приехать и предложили обратиться к фельдшеру. В результате мужчина скончался. Отмечается, что покойная женщина была ему приемной матерью, усыновившей его в детстве.

В настоящее время в семье остались отец-инвалид и двое младших сыновей. Сама женщина скончалась на могиле сына-военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. По данным СМИ, она часто посещала захоронение и была обнаружена сотрудниками кладбища спустя 40 дней после гибели сына.

Ранее жительница Челябинска пожаловалась, что после смерти бывшего супруга на СВО их дети не получили положенные выплаты в размере 4,5 млн рублей. Деньги присудили новой жене бойца и их общему ребенку.