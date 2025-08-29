День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 01:51

Семью найденной мертвой на могиле бойца СВО женщины потрясла новая трагедия

Умер сын найденной мертвой на могиле бойца СВО жительницы Забайкалья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трагическая история семьи из забайкальского города Балей получила продолжение — спустя короткое время после смерти матери скончался ее старший сын, сообщает местное издание «Чита.Ру». 28-летний мужчина не смог перенести утраты близких людей.

После трагедии с погибшим на СВО братом он старался быть рядом с матерью и поддерживать ее, — говорится в публикации.

По информации знакомой семьи, молодой человек тяжело переживал смерть матери и гибель брата-военнослужащего. После возвращения с похорон он почувствовал себя плохо и остановился у родственников. Состояние мужчины резко ухудшилось из-за обострения язвенной болезни.

Родственники вызвали скорую помощь, однако, по их словам, медики отказались приехать и предложили обратиться к фельдшеру. В результате мужчина скончался. Отмечается, что покойная женщина была ему приемной матерью, усыновившей его в детстве.

В настоящее время в семье остались отец-инвалид и двое младших сыновей. Сама женщина скончалась на могиле сына-военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. По данным СМИ, она часто посещала захоронение и была обнаружена сотрудниками кладбища спустя 40 дней после гибели сына.

Ранее жительница Челябинска пожаловалась, что после смерти бывшего супруга на СВО их дети не получили положенные выплаты в размере 4,5 млн рублей. Деньги присудили новой жене бойца и их общему ребенку.

смерти
Забайкалье
СВО
бойцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Немецкий бизнес раскритиковал Мерца за одно решение
От «Спящей красавицы» до Наговицыной: список альпинисток, погибших в горах
Россиянам объяснили, кому молиться за удачный учебный год для детей
Погиб глава правительства хуситов
Четыре здания повреждены в Орловской области из-за атаки ВСУ
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 29 августа, царство амброзии
Сербия подтвердила намерение не вредить себе и России
Протесты с красноречивыми плакатами проходят в Вашингтоне
Российский артиллерист сровнял с землей позицию ВСУ
Сертификация премиальных импортных вин в России набирает обороты
Полицейский получил смертельное ранение в Махачкале
Шойгу назвал число находящихся в Афганистане террористов
Семью найденной мертвой на могиле бойца СВО женщины потрясла новая трагедия
Чем известен пик Победы, где пропала Наговицына: чем опасен, сколько трупов
Очевидцы рассказали об атаках ВСУ на Орел
Еще одна женщина выступила против главного прокурора МУС
Шойгу раскрыл планы Запада в отношении Афганистана
В Германии нашли нового причастного к подрыву «Северных потоков»
Российские силы сбили 19 БПЛА за три часа
Очередной эстонский «солдат удачи» ликвидирован на Украине
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.