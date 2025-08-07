Пенсионер отреставрировал имение и нашел клад в секретном тоннеле Пенсионер из Вьетнама обнаружил тайный тоннель с кладом в семейном имении

Житель вьетнамской провинции Тэйнинь Нгуен Хуу Там при реставрации семейного имения наткнулся на тайный тоннель с кладом. В 1930-е годы в доме собирались члены местного коммунистического подполья, сообщается в издании VietnamNet.

Имением площадью 238 квадратных метров владели состоятельные предки мужчины. В 1994 году дом признали историческим памятником, а в 2021 году власти страны выделили средства на восстановление его архитектурного облика.

В центральном зале, где в 1930-х собирались революционеры, был оборудован секретный тоннель. Он позволял быстро покинуть дом в случае облавы. В тоннеле строители наткнулись на скрытую пустоту под каменным полом. В ней были спрятаны кувшины, набитые медными монетами.

Ранее израильские археологи обнаружили место хранения ветхозаветных скрижалей. Раскопки провели на месте древнего города Силом. По предположениям ученых, именно там хранились скрижали с десятью заповедями. По своим размерам и расположению находка соотносится со Скинией — переносным храмом, где и была священная реликвия.