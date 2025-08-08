Депутат назвал мальчика-пастуха дебилом и швырнул в него пассатижи Депутат Минусинска Байков обозвал мальчика дебилом и бросил в него пассатижи

Депутат Минусинска и директор школы № 6 Сергей Байков оскорбил подростка, назвав его дебилом, пишет Telegram-канал ОСА. Кроме того, народный избранник швырнул в ребенка пассатижи.

Конфликт произошел у местного магазина. Байков грубо отчитывал мальчика, ведущего корову, опасаясь, что животное загадит территорию. В конце перепалки он назвал подростка дебилом и использовал ненормативную лексику.

Мама ребенка рассказала, что конфликт с директором возникал и раньше. По ее словам, Байков якобы бросил в сына пассатижи, но промахнулся. В отношении депутата возбуждено дело по статье «Оскорбление», предусматривающей штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина с балкона оскорблял людей под окнами и бросал в них пивные бутылки. Он перешел от брани к высказываниям об их религии и неприличным жестам, несмотря на попытки женщины в квартире закрыть ему рот. Инцидент, предположительно, произошел в доме на улице Коммунаров в Красносельском районе.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что школьники с 16 лет могут получить административный штраф до пяти тысяч рублей за оскорбление педагогов. По его словам, наказание зависит от формы и обстоятельств высказывания, а публичное оскорбление, например в классе или интернете, считается отягчающим обстоятельством.