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26 июля 2025 в 21:09

Россиянин оскорблял прохожих и кидал в них пивные бутылки с балкона

В Петербурге мужчина кидал в прохожих с балкона пивные бутылки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга оскорблял стоящих у него под окном людей и кидал в них пивные бутылки с балкона, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, сначала мужчина просто бранился, но спустя несколько минут начал высказываться об их религии и показывать неприличные жесты.

Петербуржца пыталась успокоить находящаяся с ним в квартире женщина. Она закрывала ему рот рукой, но ее усилия были тщетными. Предположительно, инцидент произошел в доме на улице Коммунаров в Красносельском районе города.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Петербурга жители одного из домов уже несколько лет страдают от громких звуков сирены. Их источником является женщина, включающая их в разное время и с различной периодичностью. Сигнал тревоги звучит с раннего утра до позднего вечера, а иногда — с полудня.

До этого стало известно, что на рейсе Turkish Airlines из Стамбула в Москву произошел конфликт между пассажирами. Один из мужчин допустил оскорбительное высказывание в адрес граждан Турции. Он назвал их уничижительным словом, что вызвало резкую реакцию женщины, сидевшей рядом. Она обвинила мужчину в расизме и ксенофобии, после чего между ними началась ссора.

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