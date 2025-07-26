В Петербурге женщина сутками кошмарит соседей тревожными звуками

В Приморском районе Санкт-Петербурга жители одного из домов уже несколько лет страдают от громких звуков сирены, рассказала соседка Юлия. Их источником является женщина, включающая их в разное время и с различной периодичностью, передает «Газета.Ru».

Сигнал тревоги звучит с раннего утра до позднего вечера, а иногда — с полудня, поделилась местная жительница с изданием. По ее словам, многократные вызовы полиции не помогают. Жители дома устали от непрекращающегося шума, и некоторые из них даже были вынуждены сменить место жительства.

В прошлом году жители обращались к руководству региона за помощью, но их вопрос не был решен. Теперь Юлия формирует группу людей, которые готовы оказать поддержку, и планирует обратиться к специалисту в области права для поиска решения. Однако услуги юриста стоят более 200 тысяч рублей, и поэтому все меньше людей готовы финансово поддержать эту инициативу.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о наиболее частых причинах разногласий между соседями на дачах и дал рекомендации, как избежать конфликтов. Среди них —соблюдение закона о тишине и строительных работах, а также правильное содержание домашних животных.