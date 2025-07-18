Юрист раскрыл, что грозит школьникам за оскорбление учителей

Оскорбление педагогов может обернуться для школьников, достигших 16-летнего возраста, административным штрафом до пяти тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он уточнил, что размер ответственности зависит от формы оскорбления и наличия публичности.

Когда речь идет об оскорблении учителя школьником, то правовая оценка зависит от возраста виновного, формы и обстоятельств высказывания, а также наличия публичности. Для учеников, достигших 16 лет, применяется статья 5.61 КоАП РФ. Согласно этой норме, за оскорбление гражданина, в том числе учителя при исполнении им профессиональных обязанностей, предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей. В случае, если оскорбление происходит в публичной форме, например, в классе при других учащихся или в интернете, это может быть учтено судом как отягчающее обстоятельство, — пояснил Русяев.

По его словам, если школьникам, оскорбившим учителя, больше четырнадцати лет, но меньше шестнадцати, то к ним не применяется административное производство. Он добавил, что в этом случае педагог вправе подать иск в суд и получить с родителей ученика компенсацию за нравственные страдания.

Если школьнику от 14 до 16 лет, административное производство по КоАП РФ к нему не применяется, но возможна гражданская ответственность за причинение морального вреда. В этом случае учитель вправе подать иск в суд, и если вина ученика будет установлена, компенсацию понесенных нравственных страданий будут выплачивать его законные представители. Если же ребенку еще не исполнилось 14 лет, вся ответственность ложится на родителей, опекунов или организацию, осуществляющую присмотр, — резюмировал Русяев.

Ранее юрист Валентина Яковлева заявила, что сотрудник может защитить себя от токсичного руководителя на уровне законодательства, в том числе обратиться в суд или трудовую инспекцию. Она призвала сделать это при любых нарушениях прав на работе. По ее словам, за оскорбления предусмотрена административная ответственность.