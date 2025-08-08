Подросток из ХМАО пойдет под суд за сбыт наркотиков и отмывание денег

Несовершеннолетняя жительница ХМАО предстанет перед судом в Салехарде — девушку обвиняют по нескольким тяжким статьям, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный СК. В отношении россиянки завели уголовные дела за попытку сбыта наркотиков и легализацию денежных средств.

Согласно версии следствия, девушка, приехавшая в Салехард из Когалыма, согласилась участвовать в сбыте наркотиков. По заданию она забрала крупную партию запрещенных веществ из тайника, а после этого была задержана полицейскими.

Правоохранители установили, что девушка получила аванс в криптовалюте на сумму свыше десяти Litecoin (LTC). После конвертации цифровых активов через онлайн-обменник на ее банковский счет поступило 64 тысячи рублей. Предполагается, что именно эти деньги и стали оплатой за преступные действия.

