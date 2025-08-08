В Татарстане начали строить школу Загитовой за 1,29 млрд рублей В Казани стартовало строительство школы фигурного катания имени Алины Загитовой

В Казани началось возведение школы фигурного катания, названной в честь олимпийской чемпионки Алины Загитовой, сообщил РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он отметил, что строительство, ориентировочно, планируют завершить к лету 2026 года.

Леонов также добавил, что вместе с Загитовой они работают над формированием юридической структуры школы. Министр выразил уверенность, что до конца текущего года удастся полностью завершить разработку юридической схемы.

Стоимость проекта составляет 1,29 млрд рублей. Одобрение на реализацию школы получено в июне 2025 года после снижения первоначальной стоимости.

Алина Загитова, помимо золота Олимпийских игр, имеет в своем активе золото чемпионата мира 2019 года и медали европейских первенств 2018 и 2019 годов. Она стала первой фигуристкой в истории России и второй в мире после Ким Ен А, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. С 2019 года Загитова приостановила карьеру и не участвовала в официальных соревнованиях.

