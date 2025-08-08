Конфликт на Украине завершится при соблюдении всех условий, поставленных Россией, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, российский президент Владимир Путин проводит переговоры с мировыми лидерами, чтобы понять состояние международного сообщества.

Украинский кризис пора завершать таким образом, который бы учитывал интересы международного сообщества и прежде всего России, способствовал бы нормализации обстановки, вбивал бы клин в русофобию среди лидеров Евросоюза, которые, по-моему, зашли настолько далеко, что им будет трудно выбраться из этого болота. Одним словом, Россия готова к конструктивному диалогу, и президент проводит консультации с тем, чтобы понять степень готовности международного сообщества к подвижкам, которые освежили бы атмосферу в международных делах, — сказал Карасин.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди об итогах беседы со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Глава индийского правительства подтвердил приверженность Нью-Дели дипломатическому урегулированию украинского кризиса.