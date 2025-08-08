Понос за ₽140 000: россияне массово травятся в турецком 5-звездочном отеле

В турецкой Аланье десятки российских туристов пожаловались на отравления в одном из пятизвездочных отелей. У всех одинаковые симптомы — тошнота, рвота, высокая температура. Что происходит в гостинице, кто виноват в произошедшем, на что еще жалуются туристы, смогут ли россияне получить компенсацию за испорченный отдых — в материале NEWS.ru.

Чем туристы отравились в турецком отеле

По данным Telegram-канала SHOT, массовое отравление туристов произошло в пятизвездочном отеле Club Hotel Anjeliq. Первые заболевшие появились еще в июле, утверждают авторы публикации. По словам пострадавших постояльцев, они слегли с высокой температурой, тошнотой и рвотой. Гости предполагают, что причина кроется в некачественном питании, предоставленном в отеле.

Также туристы пожаловались, что в гостинице царит полная антисанитария. По их словам, в зоне раздачи еды летают мухи, постояльцам выдают грязные тарелки. При этом отдых там стоит 140 тысяч рублей за неделю. SHOT утверждает, что туристы, ранее купившие путевки в отель, сдают их обратно.

На что еще пожаловались туристы

Артур, который отдыхал с семьей в этом отеле в июле 2025 года, пожаловался, что персонал крайне плохо относится к русским туристам. Часто они грубят и ругаются на турецком языке.

«В столовой очень много мух, посуда и столовые приборы очень грязные. В баре стаканы тоже грязные. Макароны прокисшие, другие блюда тоже прокисшие попадались. Каждый второй болеет ротавирусом — как дети, так и взрослые. Рвота, понос, температура. Аптеки рядом нет, надо ехать либо в Конаклы, либо в Аланью. Ресторан на пирсе — отдельная история, выглядит как издевательство над туристами», — пожаловался Артур.

По его словам, сотрудники отеля приносят в ресторан еду из столовой, где питаются постояльцы, перекладывают ее в тарелки и продают за деньги. Турист также добавил, что номера в гостинице старые, убирают в них через день, полотенца и постельное белье не меняют, туалетную бумагу не приносят.

Также на отель пожаловался Андрей, который в июне 2025 года отдыхал в Club Hotel Anjeliq со своей девушкой. По его словам, они отравились три раза за 10 дней.

«Ужасная антисанитария, невкусная и грязная еда! Овощи, фрукты не моют, скорее всего, мясо тоже. Повара работают без перчаток и средств гигиены. Плиты в вечном нагаре, не моют вообще», — сообщил он.

Также Андрей пожаловался на довольно скудное меню и вечные очереди за «деликатесами» — арбузом, дыней, мороженым, картошкой фри, оладьями, куриным шашлыком — и в бар.

«Конечно же, вы не увидите тут клубники, говядины, морепродуктов, вкусных блюд типа пасты и цезаря, супов, пиццы, бургеров, шаурмы и т. д. Супы — просто блевотина, их никто не берет, как и странные каши с переваренными макаронами. В последние дни не было даже салатов с помидорами, огурцами. Просто накидали в несколько тарелок капусту. Этот отель на уровне трех звезд», — заключил турист.

Как власти отреагировали на массовое отравление россиян

Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, заявили в муниципалитете турецкой Аланьи. Там добавили, что жалоб от отдыхающих не поступало. Также обращений не получали и в генконсульстве РФ в Анталье.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что информация о массовом отравлении не подтверждается.

«Обращений туристов страховые компании и туроператоры не фиксируют», — подчеркнул представитель организации.

Смогут ли туристы получить компенсацию

Основатель и руководитель туристической компании Диана Фердман в разговоре с NEWS.ru отметила, что каждый август во всей Турции, как и в других жарких странах, наблюдается всплеск ротавирусной инфекции. Это, по ее словам, связано с тем, что часто сами туристы не соблюдают элементарных правил гигиены.

«Во-первых, все плавают в одном бассейне, дети заглатывают воду. Во-вторых, люди выносят продукты питания из столовой, а из-за жары они достаточно быстро портятся. Предотвратить отравление можно, не унося еду из ресторана и стараясь плавать в открытом море. Также важно часто мыть руки», — сказала Фердман.

Что касается компенсации за испорченный отдых, то вряд ли пострадавшие туристы смогут ее получить, отметила она. По ее словам, довольно сложно доказать, что люди отравились свежеприготовленной едой, для этого нужно провести целое расследование.

«Но многое зависит от категории отеля: чем выше уровень, тем больше персонал беспокоится о том, чтобы туристам понравилось на отдыхе. Даже если отель не виноват, он может предложить какие-то комплименты, скидки или бесплатные ночи на будущее бронирование. Но это жест доброй воли, а не обязательства», — подчеркнула Фердман.

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с NEWS.ru заявил, что в случае реального массового отравления надо обращаться в суд. Если собрать доказательную базу, то можно с большой вероятностью выиграть дело и получить деньги, отметил он.

«Главный критерий — много ли людей отравилось из этого отеля. Если это члены вашей семьи, считается, что вы договорились. Поэтому ищите незнакомцев из разных городов и стран. Возьмите у них телефоны, чтобы потом связаться и пригласить свидетелями в суд», — рассказал Мкртчян.

Также в суде потребуется справка от врача, подчеркнул он. Кроме того, Мкртчян посоветовал собрать фото- и видеодоказательства: заснять грязные тарелки, мутную воду в бассейне и прочие санитарные нарушения.

«На кого подавать в суд? Естественно, на туроператора, у которого вы купили тур. Потому что любой туроператор России обязан оказать услуги, полностью безопасные для здоровья и тем более жизни туриста. Только стоит не самому это все делать, а нанять хорошего юриста, который занимается защитой прав потребителей. Не поскупитесь», — порекомендовал он.

