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15 июля 2025 в 15:52

Эпидемиолог перечислил ключевые симптомы ротавируса

Эпидемиолог Сахаров заявил, что боли в животе могут указывать на ротавирус

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Боли в животе, диарея, повышенная температура и рвота — основные признаки ротавирусной инфекции, заявил телеканалу «Краснодар» эпидемиолог Андрей Сахаров. По его словам, симптомы ротавируса, как правило, появляются через сутки или пару дней после заражения.

Поводом для немедленного обращения к врачу являются признаки обезвоживания (сухость во рту, редкое мочеиспускание, запавшие глаза, плач без слез), неукротимая рвота, примесь крови в стуле, вялость, сонливость или потеря сознания, — предупредил Сахаров.

Он отметил, что ротавирус не требует специального лечения — терапия сводится к симптоматической помощи. Основные меры включают обильное питье для профилактики обезвоживания, щадящую диету и прием пробиотиков для восстановления микрофлоры. Жаропонижающие и противорвотные препараты следует применять только по назначению врача, уточнил врач.

Врач Александр Умнов ранее заявил, что дети должны мыть руки и лицо после купания в водоемах, чтобы не заразиться ротавирусной инфекцией. Он объяснил, что дети младшего возраста находятся в группе риска из-за активного контакта с водой.

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