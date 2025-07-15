Дерматолог раскрыла неочевидную опасность кроксов

Ношение кроксов на постоянной основе грозит серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, заявила LIFE.ru дерматолог Марият Мухина. Отсутствие амортизации и поддержки свода стопы в этой обуви негативно влияет на походку и осанку.

Основная опасность хождения в кроксах заключается в том, что такая обувь не обеспечивает достаточной вентиляции и защиты для стопы. Резина может создавать парниковый эффект на коже и теплую, влажную среду, способствующую размножению бактерий и грибков, что увеличивает риск развития кожных инфекций, — предупредила Мухина.

Ежедневное хождение в кроксах может вызвать боли в спине, суставах и мышцах. Более того, резиновая обувь может стать фактором развития плоскостопия, мозолей и натоптышей, перечислила врач.

Ранее дерматолог Александра Филева объяснила, что босоногие прогулки положительно влияют на здоровье стоп — они начинают работать активнее. Кроме того, укрепляются мышцы и связки, улучшается баланс и координация, а также стимулируются нервные окончания.