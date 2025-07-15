Повсюду следы от осколков: как выглядит пляж в Курске, где погиб ребенок

Повсюду следы от осколков: как выглядит пляж в Курске, где погиб ребенок

Городской пляж в Курске подвергся атаке беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) ровно неделю назад. Во время удара более 10 человек были ранены, четверо погибли. Пятилетний Толя Минашкин умер от полученных ожогов на следующий день при перевозке в Москву. Его мать Полина сейчас находится в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, за ее жизнь борются врачи. Что сейчас происходит на пляже — в репортаже NEWS.ru.

Как сейчас выглядит пляж в Курске, по которому ударили ВСУ

Пляж был закрыт на несколько часов для проведения следственных мероприятий сразу после трагедии. На месте, где взорвался первый снаряд ВСУ, лежат живые цветы. Украинский боеприпас был начинен железными шариками. Эти поражающие элементы до сих пор встречаются на траве и в песке. На скамейке со следами от осколков в виде небольших круглых отверстий выставлены мягкие игрушки в память о мальчике Толе.

Владелец кафе на территории пляжа Олег Левченко рассказал NEWS.ru, что жертв могло быть больше. Он стал свидетелем удара. По его словам, многих спасли куча песка, которую привезли накануне для проведения строительных работ, и машина скорой помощи.

Олег Левченко Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

«Молились, чтобы мама и малыш выжили»

Олег вместе с друзьями, Геннадием и Алексеем, пытались в этот момент спасти Толю и его мать, по которым пришелся самый первый удар, после которого начался пожар.

«Мы и руками, и огнетушителями сбивали огонь. Приехала „скорая“, очень быстро. Загрузили ребенка с мамой. Они даже не плакали. Мальчик всхлипывал, а мама ему говорила: „Держись, ты же мужчина, все будет хорошо“. Повернулась к Гене Пешкову, улыбнулась, спросила, мол, „я теперь урод?“. У нее кожа аж слазила. Гена ответил, что она прекрасна… Мы с ребятами молились, чтобы мама и малыш выжили, но на следующий день узнали, что организм мальчика не выдержал…», — отметил собеседник.

Городской пляж в Курске, по которому 8 июля, 2025 года ударили БПЛА ВСУ Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Городской пляж в Курске, по которому 8 июля, 2025 года ударили БПЛА ВСУ Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Городской пляж в Курске, по которому 8 июля, 2025 года ударили БПЛА ВСУ Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Городской пляж в Курске, по которому 8 июля, 2025 года ударили БПЛА ВСУ Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Городской пляж в Курске, по которому 8 июля, 2025 года ударили БПЛА ВСУ Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Городской пляж в Курске, по которому 8 июля, 2025 года ударили БПЛА ВСУ Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Городской пляж в Курске, по которому 8 июля, 2025 года ударили БПЛА ВСУ Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Городской пляж в Курске, по которому 8 июля, 2025 года ударили БПЛА ВСУ Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Городской пляж в Курске, по которому 8 июля, 2025 года ударили БПЛА ВСУ Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Городской пляж в Курске, по которому 8 июля, 2025 года ударили БПЛА ВСУ Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Стальные поражающие элементы которыми были начинены БПЛА, поразившие пляж в Курске 8 июля, 2025 года Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Стальные поражающие элементы которыми были начинены БПЛА, поразившие пляж в Курске 8 июля, 2025 года Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

«Отлетел метра на три за дерево, ухо до сих пор не слышит»

По словам Олега, за несколько минут до первого взрыва семь человек (трое из которых дети) подошли к кафе перекусить. Он считает, что им очень повезло, так как они не пострадали: часть боеприпаса разорвалась там, где эти люди сидели мгновение назад.

«После первого разрыва я, помню, кричал, чтобы все быстро уходили. Знакомые ребята, которые воюют на СВО, рассказывали, что вражеские боеприпасы имеют „двойной сброс“ — через время после первого разрыва следует второй. Это для того, чтобы убить или ранить еще и тех, кто оказывает помощь пострадавшим: такая тактика террористов. Поэтому я уже ждал повторного разрыва… И это случилось», — рассказал собеседник.

По его словам, часть людей успели к этому времени покинуть территорию пляжа или укрыться за деревьями. «Одну из женщин — она нам пыталась помочь, ведром с водой тушила огонь — взрывной волной отнесло под машину „скорой помощи“. А сам я отлетел метра на три за дерево, ухо до сих пор не слышит. Тогда же сразу погибли три парня — один из Росгвардии, второй Алексей, который помогал спасать маму и ребенка, и третий, стоявший на углу пляжа», — добавил Левченко.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что погибших посмертно представят к государственным наградам, в том числе мальчика Толю.

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