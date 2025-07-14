Жертв удара ВСУ по пляжу в Курске наградят посмертно Хинштейн: жертв удара ВСУ по пляжу в Курске представят к наградам

Погибшего после удара Вооруженных сил Украины по Курску мальчика посмертно представят к региональным наградам, заявил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании кабмина Курской области, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте». По его словам, выжившим помогали все, кого не удалось спасти, включая пятилетнего мальчика, который закрыл собой мать.

Хинштейн добавил, что посмертно орденом Мужества награжден сотрудник Росгвардии. Но героизм мужчины необходимо отметить и на региональном уровне, подчеркнул глава Курской области.

Врио губернатора ранее заявил, что пострадавший при атаке ВСУ пятилетний мальчик умер во время транспортировки в Москву. В столицу его везли для лечения серьезных ожогов. Всего после налета дронов на пляж в Курске были госпитализированы шесть человек. Хинштейн принял участие в церемонии прощания с пятилетним Анатолием. 12 июля мальчику должно было исполниться шесть лет. Тетя погибшего мальчика заявила, что его мать находится в тяжелом состоянии.

Дядя погибшего в Курсе мальчика заявил, что тот был в семье единственным ребенком. О том, что племянника не стало, мужчина узнал от журналистов. Услышав страшную новость, он не смог сдержать слез.