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10 июля 2025 в 17:12

Боец СВО посвятил стихотворение заслонившему мать ребенку из Курска

Хинштейн опубликовал стих бойца СВО, посвященный погибшему в Курске ребенку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащий из зоны специальной военной операции с позывным Поэт сочинил стихотворение в память о погибшем на курском пляже мальчике Толе, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram. Он отметил, что бойцы скорбят по ребенку, закрывшему своим телом мать.

И в рост поднимаются роты российских солдат! Прости, Анатолий, и знай — за тебя отомстят…процитировал строки Хинштейн.

Ранее тетя мальчика из Курска, ценой своей жизни спасшего мать при атаке ВСУ, рассказала, что ребенок был очень привязан к маме. По словам женщины, пятилетний малыш был смышленым не по годам.

8 июля ВСУ атаковали городской пляж в Курске, расположенный рядом с Кировским мостом. Когда мальчик заметил угрозу, он мгновенно бросился к матери, пытаясь защитить ее от взрыва. В результате он получил серьезные термические ожоги второй степени на всем теле и лице, в то время как его мама пострадала от ожогов рук, ног и спины. Оба были срочно госпитализированы в местную больницу.

Позднее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что пятилетний мальчик умер. По его словам, ребенок скончался во время транспортировки в Москву.

Александр Хинштейн
СВО
Курск
стихи
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