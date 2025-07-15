Уточнено количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Москве Число пострадавших в столкновении двух электробусов в Москве увеличилось до 14

В результате ДТП с участием двух электробусов на Профсоюзной улице в Москве пострадали 14 человек, сообщил столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале. Среди них есть двое детей.

Девять взрослых и один ребенок были госпитализированы, трое взрослых и один несовершеннолетний отказались от госпитализации. Взрослые доставлены в клиники имени С. С. Юдина, № 31 им. академика Г. М. Савельевой, МКНЦ «Коммунарка» и Первую городскую больницу. Трехлетний ребенок находится в Клинике доктора Рошаля.

По информации ведомства, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни нет. Медицинские бригады уже приступили к оказанию помощи.

Ранее сообщалось, что на остановке произошло столкновение двух автобусов, после чего один из них выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка врезалась в здание детского сада на углу улицы Маяковского и Саперного переулка. За рулем находилась 25-летняя пьяная девушка. Медики диагностировали у водителя травму головы и ушиб колена. Полицейские проводят проверку.