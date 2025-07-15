Медицинский вертолет заметили на месте крупного ДТП в Москве Число пострадавших в ДТП с автобусами в Москве увеличилось до 11

В результате столкновения двух автобусов на Профсоюзной улице в Москве пострадали 11 человек, сообщил столичный Департамент здравоохранения. На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе медицинский вертолет.

По данным ведомства, среди пострадавших — двое детей. Все находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Один из пострадавших, трехлетний ребенок, был экстренно перевезен в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля. Его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

По предварительной информации, на остановке произошло столкновение двух автобусов, после чего один из них выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка врезалась в здание детского сада на углу улицы Маяковского и Саперного переулка. За рулем находилась 25-летняя пьяная девушка. Медики диагностировали у водителя травму головы и ушиб колена. Полицейские проводят проверку.