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15 июля 2025 в 20:25

Медицинский вертолет заметили на месте крупного ДТП в Москве

Число пострадавших в ДТП с автобусами в Москве увеличилось до 11

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате столкновения двух автобусов на Профсоюзной улице в Москве пострадали 11 человек, сообщил столичный Департамент здравоохранения. На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе медицинский вертолет.

По данным ведомства, среди пострадавших — двое детей. Все находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Один из пострадавших, трехлетний ребенок, был экстренно перевезен в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля. Его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

По предварительной информации, на остановке произошло столкновение двух автобусов, после чего один из них выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка врезалась в здание детского сада на углу улицы Маяковского и Саперного переулка. За рулем находилась 25-летняя пьяная девушка. Медики диагностировали у водителя травму головы и ушиб колена. Полицейские проводят проверку.

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