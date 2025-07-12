Иномарка протаранила здание детского сада и попала на видео В Петербурге иномарка врезалась в здание детского сада

В Санкт-Петербурге иномарка врезалась в здание детского сада на углу улицы Маяковского и Саперного переулка, сообщает «Фонтанка». По данным издания, происшествие случилось поздно вечером в пятницу, 11 июля.

Предварительно, за рулем находилась 25-летняя пьяная девушка. Медики диагностировали у водителя травму головы и ушиб колена.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием кроссовера и группы пешеходов, в результате которого пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет. Двое взрослых получили тяжелые травмы, остальные — средней тяжести. Водитель первоначально скрылся с места происшествия. Позднее его задержали и установили личность — виновником оказался 23-летний студент.

До этого пассажирский автобус и грузовик столкнулись на одной из улиц Омска. В результате аварии пострадали оба водителя и четыре пассажира автобуса — женщина 1956 года рождения, мужчина (1957), женщина (1937) и четырехлетний ребенок. Предварительно, при движении по Исилькульскому тракту в районе 804-го км водитель большегруза «Скания» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом ПАЗ.