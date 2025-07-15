«Меня кинул Каспаров»: Илюмжинов о санкциях, Трампе, Путине и ФИДЕ

В начале июля США сняли персональные санкции с предпринимателя, экс-главы Калмыкии, бывшего президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова. Он подпал под них еще в 2015 году якобы за поддержку правительства Башара Асада. Решение Вашингтона он посчитал несправедливым и все эти годы боролся с ним. NEWS.ru поговорил с Илюмжиновым о том, как ему удалось отменить санкции, почему, по его мнению, Трампа избрал Бог, об отношениях с Путиным и оппозицией.

«Я ни разу не видел этого сирийца»

— Недавно США сняли с вас санкции, наложенные, по официальной версии, за поддержку Сирии. Вы связываете это с вашими усилиями по их отмене? Я имею в виду суд с The Guardian, письмами Байдену, Обаме и Трампу.

— Да, да. Когда список выкладывали, там было очень много фамилий, помимо моей. На следующий день я сразу написал письмо Бараку Обаме о том, что это несправедливо. Это был мой первый протест. Затем — в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами. — NEWS.ru), Министерство финансов и Министерство юстиции США.

Я обратился в американскую фирму David F. Hauser, потому что меня могла защищать только компания, аккредитованная в Минюсте США. Первая встреча с ними прошла в Париже. У них час работы стоил то ли $2000, то ли $4000, а мы тогда сидели с восьми утра до часа ночи. Так началась моя борьба.

Я рассказал им все. В санкциях было написано, что я знаком с каким-то сирийцем, вместе с которым якобы продавал нефть ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Но я ни разу не видел этого сирийца, ни разу не был в городе, где добывали эту нефть, не знал его компанию.

В общем, этой юридической фирме я дал расписку, что они могут посмотреть мои счета. А у меня были [действующие] счета только в Сбербанке и Тинькофф Банке. 10 лет они искали собственность — мою, жены, детей, всех родственников — и ничего не нашли. Правда, через год они все-таки нашли кое-что — счет на 137 фунтов в Royal Bank of Scotland. Единственный счет, который я не задекларировал. Я его открыл в 1990-м году, 35 лет прошло. Мы тогда вместе с Гарри Каспаровым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) собирались заняться производством шахматных мультфильмов, но счет компании потом закрыли, а про личный я забыл.

OFAC искали — жестко, до белой глины — хотя бы лодку какую-нибудь деревянную. Но у меня принцип: я собираюсь здесь, в России, жить и умирать — зачем мне что-то в других странах? У меня есть дома в Элисте, в Москве. Мне этого хватает.

Кирсан Илюмжинов Фото: Алексей Владыкин/РИА Новости

«Хотел доказать, что я не верблюд»

— Кирсан Николаевич, почему вам было было так важно, чтобы с вас сняли санкции?

— Я привык бороться все время. Когда меня исключили из института, я восстановился. Это был 1988-й год, я студент МГИМО, с изучением японского языка. Вдруг меня обвиняют, что я афганский шпион, что я алкоголик, нехороший человек. У меня был день рождения, мы в ресторане пили, а тогда это запрещалось (во второй половине 1980-х в СССР был введен сухой закон. — NEWS.ru). За распитие спиртных напитков меня исключили из партии, а затем из института.

Родители мне тогда говорили: «Поезжай домой. Чего бороться?» Но я написал в Верховный суд СССР о том, что меня несправедливо исключили, обратился в КГБ, в Министерство иностранных дел, а также направил письмо президенту СССР Михаилу Горбачеву. Мне было 26 лет. В 26 лет советский человек мог побороть систему? Меня в итоге восстановили в партии и в МГИМО.

Для чего я боролся с США [из-за санкций]? Хотел доказать, что я не верблюд. Посмотри́те мои письма, что я там говорил американцам: «Если докажете, что я виноват, то сажайте меня на электрический стул, а если прав, то положите сюда 50 миллиардов долларов».

Но эти деньги я бы не забрал, а в Соединенных Штатах оставил, создал бы там фонд демократических, социалистических, коммунистических реформ, чтобы менять мировую систему на более справедливую. Я сам — коммунист, до сих пор член КПСС. Как бывший президент ФИДЕ я, наверное, единственный, кто много летал по всем странам и видел, как устроен мир. Я общался с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи, Башаром Асадом, Генри Киссинджером, Бараком Обамой, папой римским, Далай-Ламой, бабой Вангой. Я видел, что мир устроен неправильно.

Кирсан Илюмжинов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

— Что вы имеете в виду, говоря о неправильном мироустройстве? «Неправильно» — это как?

— Мир не стоит на месте. Вот смотрите, мы сидим с вами тут, а, с другой стороны, находимся сразу во всем мире. Вы видели, что мне только что звонили из Японии, Монголии, Вьетнама, США и Великобритании. Мы тут, а работа идет по всей планете.

Человечество развивается как организм. Он не может все время в утробе матери находиться. Он родился, развивается. Он не может все время на горшке сидеть. Человек растет, и общество тоже растет. Талант руководителей — депутатов, президентов, премьер-министров — состоит в том, чтобы подстраивать систему, подстраивать законы.

Всегда должен быть результат — будь то под знаком плюс или минус. Но если случается что-то плохое, то ты не должен других винить. Если ты под санкции подпал, то незачем кого-то ругать. Да, система такая, так сложилось. Значит, нужно думать, нужно стараться что-то делать, если ты считаешь, что так неправильно.

«Разве в Библии или Коране написано „Убей другого“?»

— Я все равно не совсем понял, что вы имеете в виду под неправильным мироустройством.

— Мы живем с вами на маленькой планете под названием Земля. И на ней сейчас идет 117 вооруженных конфликтов. Это правильно? Я считаю, что нет. Господь Бог нас создал, чтобы мы здесь жили. Разве в Библии или Коране написано «Убей другого»? Нет. А зачем тогда мы убиваем? Раз люди убивают друг друга, значит, это кому-то надо, значит, система такая.

Но вы верно спросили, что такое правильный и неправильный миропорядок. Правильного ничего нет, разве что шар. Я об этом много думал. С одной стороны, можно пойти сидеть в горах и молиться, не касаться материального, посвятить себя духовному развитию, а потом — левитация, начнешь летать. А с другой стороны, обувь нужно делать? Кушать нужно? Семью создавать нужно? Все время приходится выбирать между идеалистическим миром и материалистическим. Я лично где-то материалист, а где-то — идеалист.

Наш мир состоит из отрицательной и положительной энергии, из плюсов и минусов. Это в философии называется законом единства и борьбы противоположностей. Когда я родился, телефонов не было, а первый черно-белый телевизор появился у наших соседей, у них вся улица собиралась. А сейчас посмотрите. Вы видите, какой технический прогресс? А умственно мы все тупее и тупее становимся.

В глобальном отношении происходит деградация общества. Взять руководителей из 90-х и сравнить их с нынешними — общий уровень руководства многих стран падает…

Кирсан Илюмжинов Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Он прислан, чтобы помочь американскому народу»

— После снятия санкций вы назвали Дональда Трампа «Богом избранным» президентом, поскольку он попал на второй срок. Но ведь тот же Барак Обама тоже возглавлял США два срока подряд. Можно ли то же самое сказать про него?

— Мы все — божьи твари, это аксиома. И вы, и я, и Барак Обама. Когда я сказал, что Трамп — божий человек, я имел в виду всех президентов. И Владимира Владимировича Путина тоже. Я и сам возглавлял ФИДЕ семь раз подряд.

Говоря «божий человек», я имел в виду, что миссия Бога идет каждому человеку, но не каждый ее реализует. Человек, избранный народом, — уже мессия, результат божьей воли. А божья воля — это концентрированная воля народа, сообщества.

Мне было 30 лет, когда я стал президентом Калмыкии. Где я, а где эта должность? У меня все хорошо было: дома, квартиры, банки, бюджет одной моей компании был больше бюджета всей республики. Зачем мне это? Но судьба распорядилась вот так.

Я не думаю, что меня можно уличить в подлизывании к Трампу. Я всегда вел свою политику. Но я правда считаю, что он пришел изменить мир, помочь его сдвинуть. Человек с такой харизмой, с такой волей. Человек, который был в полушаге от смерти, остался решительным. Он начал вот эти таможенные войны, и ему было без разницы, друг или враг. Он прислан, чтобы помочь американскому народу.

Некоторые города США — они же мертвые, в упадке находятся. Хотя бюджеты там колоссальные. Почему? Потому что власти нет, нет системы. Но движение пошло.

Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я этого человека давно знаю, я видел, как он рос»

— Кирсан Николаевич, вы сказали, что Дональд Трамп пришел в этот мир, чтобы его изменить. А что насчет Владимира Путина?

— Однозначно да! Я этого человека давно знаю, я видел, как он рос с 1993 года, когда он работал у мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Потом в 1999 году он пришел в администрацию президента, все этапы прошел, работал в контрольном управлении и в управлении по работе с субъектами РФ.

Интересная такая история была. В 1999 году, когда Путин стал премьер-министром, мы проводили в США чемпионат мира по шахматам. И чемпионом мира стал петербуржец Александр Халифман. Звонок на мобильный — мне говорят: «Спецкоммутатор, с вами будет говорить председатель правительства Владимир Владимирович Путин».

Он говорит: «Поздравьте от моего имени земляка». Потом он дал трубку Игорю Сечину, он тогда руководил секретариатом Путина, и тот меня спрашивает, когда буду в Москве. Он говорит: «Как прилетите, позвоните и сразу — в Белый дом на прием». Сечин сказал, чтоб Халифман написал письмо о том, что ему нужно в качестве награды. А у того тогда была детская школа шахмат в Санкт-Петербурге, и ее хотели отобрать то ли под казино, то ли под ресторан.

В общем нас — меня, Халифмана и его тренера — Владимир Владимирович принял. Они с Халифманом про Питер пообщались, а потом Путин спросил, что тому нужно. И он достал письмо. Путин быстро прочитал, подошел к телефону и позвонил Герману Грефу, который на тот момент был замом мэра Санкт-Петербурга по имуществу.

Владимир Путин и Кирсан Илюмжинов во время встречи в Кремле, 2006 год Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Владимир Владимирович расписал Грефу поручение, а ФИДЕ, которой я тогда руководил, попросила предоставить оборудование, доски всякие, учебники. Но Халифман в итоге так и не получил это здание… Разные люди хотели его к себе прибрать.

Проходит год. Путин все помнит! В марте он президентом становится. А летом проводился какой-то турнир. Я проходил мимо Халифмана, мы поговорили, я его спросил: «Куда оборудование везти?» Он говорит: «Некуда…» Я его еще раз попросил написать письмо — у меня через несколько дней была встреча госсовета или что-то такое. Я подошел к Путину, он куда-то торопился, но в итоге он останавливается, спрашивает: «Что там случилось?» И отводит в кабинет, снова спрашивает: «Так и не дали, что ли?» Он тут же звонит губернатору Владимиру Яковлеву, узнает, почему ничего не сделано.

В итоге вопрос тронулся с места. Казалось бы — мелочь, какой-то там шахматист. Но вот такой он (Путин. — NEWS.ru) человек.

«Моя задача — это научить играть в шахматы миллиард человек»

— Кирсан Николаевич, раз уж вопрос зашел о шахматах и раз с вас сняли санкции, скажите, планируете ли вы снова выдвигаться в президенты ФИДЕ?

— Да, конечно. Я же хотел баллотироваться, но, так как я был под санкциями, мне сказали, что я не имею права занимать этот пост. Можно было упираться, но я человек разумный, просчитываю на несколько шагов вперед.

Сейчас никаких препятствий нет. Передо мной стоят три задачи. Первое, почему я хочу быть президентом ФИДЕ, — это One billion chess players — one billion clever people («Миллиард шахматистов — миллиард умных людей», англ. — NEWS.ru). Считаю, что чем больше людей играет в шахматы, тем больше людей, которые думают на ход-два вперед, которые меньше ошибок совершают в жизни. Когда я пришел [в ФИДЕ], в шахматы играло [в мире] чуть больше 100 миллионов.

Моя задача — это шахматизация, научить играть один миллиард человек. Отсюда вытекает вторая задача — Chessing schools (шахматные школы). Когда я, будучи президентом Калмыкии, ввел шахматы в школах, через несколько лет успеваемость повысилась на 40%, дети стали хорошо знать физику и математику. Это был мой первый указ.

Третья программа — это шахматы в деревнях, Chessing village. Когда я ездил по Африке, заметил, что детям в местных деревушках, кроме футбола, нечем заняться. И я вспомнил наказ Владимира Ленина о том, что в первую очередь — грамота. И четвертая программа — это шахматы для инвалидов, Chess for disabled children.

Кирсан Илюмжинов Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

— Насколько я понял, вы считаете, что вас оговорили и что инициатором всего этого процесса — санкций, запрета на выдвижение в президенты ФИДЕ — был Гарри Каспаров. По-вашему, зачем ему это?

— Это всем известно (что инициатором был Каспаров. — NEWS.ru). Выборы президента ФИДЕ были в августе 2014 года в норвежском Тромсё (Илюмжинов тогда победил. — NEWS.ru). До этого случается март — Крым наш, в Донбассе начинаются события, малазийский самолет падает. И пошла волна против России, Кремля и всех, кто оказался рядом.

В сентябре 2013 года в Таллине собирается «Другая Россия» (оппозиционное общественное объединение. — NEWS.ru). И там они решают, что надо выдвинуть 13-го чемпиона мира по шахматам (Каспарова. — NEWS.ru) в президенты ФИДЕ. И пошло-поехало — начали деньги собирать, меня шельмовать.

Я видел бумаги, которые прислали в OFAC. Там фотографии меня с Башаром Асадом. Да, я там был. Мы открывали в центре Дамаска трехэтажное здание с бассейном, 500 детей там занимались шахматами. Я благодарен главам всех государств, которые занимаются шахматами.

Говорили, что я помогал сирийским нефтяникам. Где я и что там помогал? Не знаю. Мои передвижения всем известны, я не могу чего-то скрыть, оно все равно вылезет. Я всегда занимался просто пропагандой шахмат.

Кстати, Каспарова, если вы посмотрите, выдвинула не Россия, а Хорватия. Он сначала хотел через Эстонию попробовать, так как у него вторая жена эстонка, но там ему отказали. Литва и Латвия — тоже почему-то. Но Каспаров видел, что я очень много летаю, что я в тот год около 100 стран посетил, что меня поддерживают.

«У него просто какие-то свои бзики в голове»

— Как вы считаете, почему Каспаров так поступил с вами?

— Да все нормально. У него просто какие-то свои бзики в голове. Вот такие у нас отношения были (показывает совместную фотографию с Каспаровым). Да и сейчас… Правда, что-то он не звонит мне…

— То есть вы на него зла не держите?

— Я ни на кого зла не держу, я же буддист. Я считаю, что Бог нас родил, он нас и заберет. А там — правы или не правы, он сам спросит у нас. Я никогда не трачу время на выяснение отношений. У меня было 50 компаний, половину разворовали. Потом приходят ребята, говорят: «Ну, здесь обманули, но давай по-новому разберемся». А я отвечаю: «У меня времени нет». Земля круглая. Я говорю: «Забирайте свою часть бизнеса, а я пошел дальше своими делами заниматься».

Я вот с Гариком Каспаровым общался по поводу того, что ему не нравится мое выдвижение в президенты ФИДЕ. Говорю ему: «Я знаю, что ты придешь туда и все развалишь». Потому что он по сути своей разрушитель. Он просит деньги взаймы, я ему даю. Через два дня приходит — все потратил. И так по новой.

Я никогда не воюю. Потому что голыми мы в этот мир пришли, голыми из него и уйдем, как баба Ванга учила. Это она же мне сказала, что я буду президентом ФИДЕ, президентом Калмыкии.

Читайте также:

«Рад, что не пошел против совести»: год в условиях СВО глазами Карякина

«Шахматы загибаются»: почему юный чемпион мира отказался играть в России

«Играй я с Богом — была бы ничья»: чем запомнился шахматист Роберт Фишер

Большое интервью Дурова: что он сказал о Telegram, сотне детей, наследстве