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17 июля 2025 в 13:46

Илюмжинов заявил, что все президенты избраны Богом

Экс-глава ФИДЕ Илюмжинов: избранный народом человек — уже мессия

Кирсан Илюмжинов Кирсан Илюмжинов Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Экс-глава Калмыкии, бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов в интервью NEWS.ru заявил, что, назвав президента США Дональда Трампа божьим человеком, он имел в виду всех глав государств, в том числе и российского лидера Владимира Путина. По его мнению, избранный народом человек — мессия.

Когда я сказал, что Трамп — божий человек, я имел в виду всех президентов. И Владимира Владимировича Путина тоже. Говоря «божий человек», я имел в виду, что миссия Бога идет каждому человеку, но не каждый ее реализует. Человек, избранный народом, — уже мессия, результат Божьей воли. А Божья воля — это концентрированная воля народа, сообщества, — сказал Илюмжинов.

Ранее он заявил, что для снятия санкций США обратился в аккредитованную в Минюсте США компанию. По его словам, за часовую консультацию пришлось заплатить несколько тысяч долларов. Предприниматель добавил, что в санкционном документе было указано, что он якобы знаком с неким сирийцем, вместе с которым якобы продавал нефть ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Это, утверждает Илюмжинов, ложь.

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