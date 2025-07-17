Илюмжинов заявил, что все президенты избраны Богом

Экс-глава Калмыкии, бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов в интервью NEWS.ru заявил, что, назвав президента США Дональда Трампа божьим человеком, он имел в виду всех глав государств, в том числе и российского лидера Владимира Путина. По его мнению, избранный народом человек — мессия.

Когда я сказал, что Трамп — божий человек, я имел в виду всех президентов. И Владимира Владимировича Путина тоже. Говоря «божий человек», я имел в виду, что миссия Бога идет каждому человеку, но не каждый ее реализует. Человек, избранный народом, — уже мессия, результат Божьей воли. А Божья воля — это концентрированная воля народа, сообщества, — сказал Илюмжинов.