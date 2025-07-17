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17 июля 2025 в 09:58

Кирсан Илюмжинов рассказал, как ему удалось снять американские санкции

Экс-глава Калмыкии Илюмжинов заявил, что обратился в фирму для снятия санкций

Кирсан Илюмжинов Кирсан Илюмжинов Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Экс-глава Калмыкии, предприниматель, бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил NEWS.ru, что для снятия санкций США обратился в аккредитованную в американском Минюсте компанию. По его словам, за часовую консультацию пришлось заплатить несколько тысяч долларов.

Я обратился в американскую фирму David F. Hauser, потому что меня могла защищать только компания, аккредитованная в Минюсте США. Первая встреча с ними прошла в Париже. У них час стоил то ли две, то ли четыре тысячи долларов, а мы тогда сидели с восьми утра до часа ночи. Тогда началась моя борьба. Я рассказал им все, — признался Илюмжинов.

Предприниматель добавил, что в санкционном документе было указано, что он якобы знаком с неким сирийцем, вместе с которым якобы продавал нефть ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Но я ни разу не видел этого сирийца, ни разу не был в городе, где добывали эту нефть, не знал его компанию, — заявил Илюмжинов.

В начале июля президент США Дональд Трамп отменил ограничения в отношении Илюмжинова — речь идет о снятии санкций против принадлежащего экс-главе Калмыкии банка «Русский финансовый альянс». Также Трамп снял запреты с нескольких других кредитных организаций.

Снятие произошло в рамках отмены санкционной политики против Сирии, так как Илюмжинов и соответствующие банки обвинялись в поддержке экс-президента страны Башара Асада.

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