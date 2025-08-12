Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Польше занервничали из-за «сценария Путина»

Туск заявил о якобы попытках России поссорить Польшу и Украину

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия предпринимает попытки, чтобы поссорить Украину и Польшу, написал в соцсети X польский премьер-министр Дональд Туск. Политик добавил, что при этом Москва якобы действует по «сценарию» российского лидера Владимира Путина.

Россия делает все, чтобы поссорить Киев с Варшавой, — написал премьер.

Ранее Туск говорил, что польское правительство высылает 57 граждан Украины за провокационное поведение во время концерта белорусского музыканта Макса Коржа в Варшаве. Причиной стало демонстрация флага Организации украинских националистов (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), что вызвало резкую реакцию польской общественности. Местные парламентарии даже направили обращение в прокуратуру с требованием принять меры в связи с этим инцидентом.

До этого в населенном пункте Домостава произошел акт вандализма в отношении памятника жертвам Волынской трагедии. Как сообщил представитель ультраправой «Конфедерации» Павел Усендек, на монументе появились символы украинских националистических организаций. Полиция возбудила уголовное дело, однако лица, причастные к этому акту, пока не установлены.

