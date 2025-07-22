В ФШР рассказали о планах на 10-летнего шахматиста-рекордсмена

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин выразил надежду, что 10-летний шахматист Роман Шогджиев станет чемпионом мира. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что у мальчика есть для этого задатки.

Мы очень надеемся, что Шогджиев преодолеет такой переходный возраст, когда из юноши, дающего надежду, он станет топовым шахматистом. То, что он будет гроссмейстером, — вне всякого сомнения. Он будет одним из сильнейших шахматистов, возможно, даже мира. Но наши планы на него простираются значительно дальше, вплоть до того, что мы желаем ему стать чемпионом мира. Пока у него все задатки для этого есть, — сказал Смагин.

По словам вице-президента ФШР, сейчас перед Шогджиевым стоят задачи повышения качества игры, умения играть с самыми сильными шахматистами. Он добавил, что пока мальчику тяжело играть с гроссмейстерами, но он быстро учится и прогрессирует.

Ранее стало известно, что Международная шахматная федерация своим советом присвоила Шогджиеву звание международного мастера. Этот статус предшествует гроссмейстерскому. При этом Шогджиев выполнил все нормы для получения звания международного мастера почти на пять месяцев раньше, чем предыдущий рекордсмен.