Россиянин оглох на одно ухо после купания в реке SHOT: житель Томска оглох на одно ухо после купания в реке

Житель Томска искупался в местной реке и оглох, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, 35-летний мужчина заразился опасной бактерией – синегнойной палочкой.

Россиянин отдыхал на пляже в разрешенном для купания месте. Через некоторое время у него начало «стрелять» в ухе, появилась гематома и поднялась температура, сбить которую не могли в течение 10 дней.

Выяснилось, что мужчина заразился поражающие различные органы бактерией. В его случае инфекция вызвала отит. Россиянин не слышал на левое ухо почти две недели и не мог жевать из-за отека челюсти. В настоящее врем он восстанавливается после лечения. Врачи запретили мужчине до конца лета посещать баню, купаться и заниматься спортом.

Педиатр Павел Бережанский ранее заявил, что летом дети могут заболеть пневмонией из-за изменчивой погоды и ослабленного иммунитета после межсезонья. Развитие болезни может спровоцировать купание после жары в холодной реке или воздух от кондиционера.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что купание в Черном море на пляжах Анапы, где в декабре 2024 года произошел разлив мазута, может спровоцировать пневмонию. Он сравнил вред от плавания в загрязненной воде со вдыханием паров бензина на заправке.