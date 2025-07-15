Украинцы нашли способ дать отпор ТЦК

Жители Украины в закрытых чатах начали делиться координатами зданий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в своих городах, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что такие публикации говорят о реальном отношении жителей Украины к мобилизации и продолжающемуся конфликту.

На украинских ресурсах, информирующих о постах ТЦК, на полном серьезе обсуждают возможность финансирования российских ударов по зданиям ТЦК. Также жители стали скидывать координаты ТЦК, — сказал собеседник агентства.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Константин Басюк заявил, что российская армия начала наносить удары по украинским ТЦК в русскоязычных регионах. По его словам, именно там проводится наиболее массовая насильственная мобилизация. Сенатор пояснил, что такая тактика направлена на срыв принудительного призыва граждан, которых забирают на фронт против их воли.

Также сообщалось, что жители Украины стали чаще передавать представителям пророссийского подполья координаты территориальных центров комплектования. Представитель Херсонского сопротивления связал это с серией успешных ударов по зданиям ТЦК в ряде областей Украины.