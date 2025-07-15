Загадочный красный объект упал во дворе жилого дома В Болгарии неизвестный объект красного цвета упал во дворе дома и испарился

В городе Якоруда на юго-западе Болгарии житель обнаружил странный красный шар неизвестного происхождения, сообщает Болгарское национальное телевидение. По словам владельца участка Кязима Мрыцова, упавший с неба объект «бурлил слизью» и издавал запах металла и кислоты.

Мужчина отметил, что шар пытался поджечь траву вокруг. Он взял шланг и полил объект водой, после чего шар исчез без следа, оставив лишь обожженную землю и покрасневшую воду, напоминавшую ржавчину.

Образцы грунта с места падения отправлены на экспертизу в Горно-геологический университет в Софии. Результаты исследований помогут выяснить природу и состав загадочного объекта. Глава общины Якоруда Мехмед Ваклев также подтвердил, что предмет упал с неба.

Ранее сообщалось, что межзвездный объект A11pl3Z (3I/ATLAS) вторгся в Солнечную систему. Вероятнее всего, он представляет собой комету с диаметром ядра до 20 км. Это уже третий межзвездный объект, который астрономы обнаружили в Солнечной системе.

До этого крымский астроном Геннадий Борисов открыл свою 15-ю комету во время наблюдений в поселке Научный. Небесное тело движется по параболической траектории с огромным периодом обращения. Комета максимально приблизится к Солнцу в июне 2026 года. Сейчас ее яркость постепенно увеличивается и к началу следующего года достигнет 17,5 звездной величины.