Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен! Ищете идеальный кустарник для своего участка? Чубушник – король российских садов: пышное цветение и абсолютная неприхотливость! В народе – садовый жасмин, который покоряет сердца садоводов роскошным цветением и удивительной живучестью даже в самых суровых условиях.
5 причин посадить чубушник
- Божественный аромат – в июне куст покрывается белоснежными цветами с тонким жасминовым запахом
- Морозостойкость – выдерживает зимние температуры до -35°С без укрытия
- Засухоустойчивость – не требует частых поливов
- Быстрый рост – за 2-3 года превращается в пышный куст
- Долголетие – растёт на одном месте до 30 лет
Как ухаживать?
- Посадка: выбирайте солнечное место, но растёт и в полутени
- Почва: подходит любая, даже бедная
- Обрезка: после цветения удаляйте старые ветви
- Подкормка: 1 раз в год весной – перегноем
Совет: посадите чубушник у беседки или под окнами – его аромат создаст неповторимую атмосферу летними вечерами! Этот кустарник настолько неприхотлив, что растёт даже у самых занятых дачников. А его роскошное цветение сделает ваш сад предметом зависти соседей!
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