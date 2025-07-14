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14 июля 2025 в 13:00

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен! Ищете идеальный кустарник для своего участка? Чубушник – король российских садов: пышное цветение и абсолютная неприхотливость! В народе – садовый жасмин, который покоряет сердца садоводов роскошным цветением и удивительной живучестью даже в самых суровых условиях.

5 причин посадить чубушник

  • Божественный аромат – в июне куст покрывается белоснежными цветами с тонким жасминовым запахом
  • Морозостойкость – выдерживает зимние температуры до -35°С без укрытия
  • Засухоустойчивость – не требует частых поливов
  • Быстрый рост – за 2-3 года превращается в пышный куст
  • Долголетие – растёт на одном месте до 30 лет

Как ухаживать?

  1. Посадка: выбирайте солнечное место, но растёт и в полутени
  2. Почва: подходит любая, даже бедная
  3. Обрезка: после цветения удаляйте старые ветви
  4. Подкормка: 1 раз в год весной – перегноем

Совет: посадите чубушник у беседки или под окнами – его аромат создаст неповторимую атмосферу летними вечерами! Этот кустарник настолько неприхотлив, что растёт даже у самых занятых дачников. А его роскошное цветение сделает ваш сад предметом зависти соседей!

Ранее мы рассказывали, какие многолетники зацветут уже через месяц! Идеальны для посадки на участке.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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