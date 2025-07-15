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15 июля 2025 в 22:21

Промышленная мясорубка перемолола рабочего на фабрике

Юный американец попал в промышленный комбайн на фабрике в США

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Калифорнии на фабрике по изготовлению буррито произошел трагический инцидент: 19-летний рабочий попал в промышленный кухонный комбайн, сообщает ABC News. Происшествие случилось около 9 часов утра на заводе в Верноне, недалеко от Лос-Анджелеса.

По словам сержанта полиции Даниэля Онопы, молодой мужчина чистил мясорубку, когда машина внезапно активировалась. Коллеги услышали его крики и пытались остановить механизм, но сделать это не удалось. После происшествия группа работников оказалась в шоковом состоянии.

Полиция отметила, что признаков умышленного нарушения или противоправных действий выявлено не было. По предварительной версии, несчастный случай произошел по ошибке или вследствие технической неисправности.

Ранее в поселке Пинеровка Саратовской области 17-летние юноши едва не погибли из-за неисправного холодильника, который вызвал пожар в помещении. Возгорание произошло на веранде дома.

До этого катер наехал на 38-летнего мужчину, который в этот момент вынырнул из воды на Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии. В результате винт судна нанес пострадавшему рваные раны лица и повредил плечо.

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