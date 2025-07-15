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15 июля 2025 в 11:28

Подростки едва не сгорели из-за неисправного холодильника под Саратовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Пинеровка Саратовской области 17-летние юноши едва не погибли из-за неисправного холодильника, который вызвал пожар в помещении, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление МЧС. Возгорание произошло на веранде дома.

Заметив пожар, подростки выбежали из помещения и вызвали специалистов. Юноши также попытались самостоятельно потушить пламя с помощью поливочного шланга. На место ЧП оперативно прибыли два пожарных расчета.

Огонь охватил площадь 25 квадратных метров. В результате происшествия полностью уничтожена веранда и частично повреждено основное строение дома. Пострадавших подростков госпитализировали с ожогами конечностей и отравлением продуктами горения.

Ранее в Абакане электросамокат загорелся во время зарядки в квартире. 49-летний хозяин устройства получил ожоги 90% тела. Он был экстренно госпитализирован.

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