Объединение хлебопеков России могут признать экстремистским

Генпрокуратура России подала иск о признании экстремистским и запрете объединения хлебопеков, которое контролирует 50% компании «Рижский хлеб» стоимостью 1,5 млрд рублей, сообщил «Коммерсант». По данным следствия, с 2023 по 2025 год ими было перечислено более 36,8 тысячи евро на закупку оружия и боеприпасов.

Ведомство выяснило, что часть прибыли предприятия через латвийский фонд направлялась на финансирование запрещённого в России террористического подразделения «Азов» и Вооружённых сил Украины. В объединение входят граждане Латвии и Украины, которые, по версии следствия, занимаются противоправной деятельностью против интересов России. Иск направлен в Родниковский районный суд Ивановской области.

Ранее Переславский районный суд оштрафовал на 150 тысяч рублей главного научного сотрудника Института программных систем имени А. К. Айламазяна, члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова. Ученый признан виновным в финансировании экстремистской деятельности.

Прежде СК завершил расследование уголовного дела в отношении участников запрещенного экстремистского формирования. К ответственности привлечены четверо фигурантов. Они в период с 2023 по 2024 год систематически распространяли идеи ненависти и вражды, в том числе среди подростков.