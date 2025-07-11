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11 июля 2025 в 15:46

Российского академика оштрафовали на 150 тысяч рублей по серьезной статье

Академик РАН Абрамов оштрафован за финансирование экстремизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переславский районный суд оштрафовал на 150 тысяч рублей главного научного сотрудника Института программных систем имени А.К. Айламазяна, члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова, сообщает ТАСС. Ученый признан виновным в финансировании экстремистской деятельности.

Абрамов признан виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, — сказал источник агентства.

В ходе судебного процесса государственное обвинение требовало назначить Абрамову штраф в три раза больше — 450 тысяч рублей. Защита же настаивала на полном оправдании подсудимого.

Еще в апреле 2023 года в отношении ученого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Затем, 30 ноября того же года, Ленинский районный суд Ярославля направил Абрамова на принудительное психиатрическое освидетельствование. Сам ученый сообщал, что провел в стационаре 12 дней, после чего эксперты признали его вменяемым. В феврале 2024 года Абрамов находился под подпиской о невыезде.

Ранее СК завершил расследование уголовного дела в отношении участников запрещенного экстремистского формирования. К ответственности привлечены четверо фигурантов. Они в период с 2023 по 2024 год систематически распространяли идеи ненависти и вражды, в том числе среди подростков.

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