Российского академика оштрафовали на 150 тысяч рублей по серьезной статье

Российского академика оштрафовали на 150 тысяч рублей по серьезной статье Академик РАН Абрамов оштрафован за финансирование экстремизма

Переславский районный суд оштрафовал на 150 тысяч рублей главного научного сотрудника Института программных систем имени А.К. Айламазяна, члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова, сообщает ТАСС. Ученый признан виновным в финансировании экстремистской деятельности.

Абрамов признан виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, — сказал источник агентства.

В ходе судебного процесса государственное обвинение требовало назначить Абрамову штраф в три раза больше — 450 тысяч рублей. Защита же настаивала на полном оправдании подсудимого.

Еще в апреле 2023 года в отношении ученого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Затем, 30 ноября того же года, Ленинский районный суд Ярославля направил Абрамова на принудительное психиатрическое освидетельствование. Сам ученый сообщал, что провел в стационаре 12 дней, после чего эксперты признали его вменяемым. В феврале 2024 года Абрамов находился под подпиской о невыезде.

Ранее СК завершил расследование уголовного дела в отношении участников запрещенного экстремистского формирования. К ответственности привлечены четверо фигурантов. Они в период с 2023 по 2024 год систематически распространяли идеи ненависти и вражды, в том числе среди подростков.