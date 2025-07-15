Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 21:45

Тушу кабачки с пастой — самая мягкая икра на зиму

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Домашняя кабачковая икра с томатной пастой — сытная и нежная закуска, которая отлично подходит к гарнирам и хлебу. Этот рецепт сочетает в себе доступность, насыщенность вкуса и легкость приготовления.

Для начала берут 2 кг кабачков, 500 г моркови и 500 г лука. Все овощи нарезают на средние кусочки и обжаривают по отдельности на растительном масле (всего 100 мл), затем измельчают до однородной массы с помощью блендера или мясорубки. Полученное пюре выкладывается в кастрюлю, добавляется 150 г томатной пасты, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли и молотый черный перец по вкусу. Смесь томится на медленном огне 40–50 минут. За 5 минут до окончания готовки вливаются 2 ст. л. уксуса 9%.

Горячую массу сразу раскладывают в стерилизованные банки и закатывают. Благодаря томатной пасте и правильному тушению кабачковая икра на зиму получается густой, насыщенной и хранится без проблем.

домашние заготовки
кабачки
икра
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка с бесплодием забеременела после подтяжки груди
Универсальный гардероб: как собрать базу на все сезоны
Объединение хлебопеков России могут признать экстремистским
«Меня кинул Каспаров»: Илюмжинов о санкциях, Трампе, Путине и ФИДЕ
Вы точно влюбитесь! Топ мест Нижнего Новгорода, которые нельзя пропустить
Уточнено количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Москве
Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Воронежскую область возросло
Промышленная мясорубка перемолола рабочего на фабрике
Диковинка в погребе: закуска из кабачков на зиму — это супермаринад
Топ-4 мест, куда россиянину можно поехать без загранпаспорта
Повсюду следы от осколков: как выглядит пляж в Курске, где погиб ребенок
В Европе обсудили удары по России американскими ракетами
Тушу кабачки с пастой — самая мягкая икра на зиму
Смертоносный «шторм века» может обрушиться на США в ближайшее время
Трамп вынес жесткое предупреждение для Украины
В России лишили прав нетрезвого водителя моноколеса
Не тушу и не жарю: делаю кабачки по-корейски — рецепт проще некуда
Загадочный красный объект упал во дворе жилого дома
Украинцы нашли способ дать отпор ТЦК
В российском городе автомобиль ушел под землю и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.