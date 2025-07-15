Тушу кабачки с пастой — самая мягкая икра на зиму

Домашняя кабачковая икра с томатной пастой — сытная и нежная закуска, которая отлично подходит к гарнирам и хлебу. Этот рецепт сочетает в себе доступность, насыщенность вкуса и легкость приготовления.

Для начала берут 2 кг кабачков, 500 г моркови и 500 г лука. Все овощи нарезают на средние кусочки и обжаривают по отдельности на растительном масле (всего 100 мл), затем измельчают до однородной массы с помощью блендера или мясорубки. Полученное пюре выкладывается в кастрюлю, добавляется 150 г томатной пасты, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли и молотый черный перец по вкусу. Смесь томится на медленном огне 40–50 минут. За 5 минут до окончания готовки вливаются 2 ст. л. уксуса 9%.

Горячую массу сразу раскладывают в стерилизованные банки и закатывают. Благодаря томатной пасте и правильному тушению кабачковая икра на зиму получается густой, насыщенной и хранится без проблем.