Закатываю по 10 банок «Халявки» — зимой уходит в первую очередь

Салат «Халявка» на зиму — простая и доступная овощная заготовка, отличающаяся насыщенным вкусом и ярким ароматом. Все ингредиенты используются в равных пропорциях, что делает рецепт удобным и понятным. Для приготовления берут морковь — 1 кг, томаты — 2 кг, болгарский перец — 1 кг, красный лук — 1 кг. Овощи нарезают и тушат в кастрюле с добавлением 300 мл подсолнечного масла, 300 г сахара, 2 ст. л. соли и 100 мл 9%-ного уксуса. За 5 минут до конца варки вводят 50 г мелко нарезанной петрушки.

В процессе тушения продукты отдают сок и пропитываются ароматами, превращаясь в густую овощную смесь с кисло-сладким оттенком. Готовую массу горячей разливают по стерильным банкам и закатывают. Благодаря уксусу и сахару салат «Халявка» на зиму отлично хранится в прохладном месте до весны. Это идеальная заготовка: легко готовится, подходит ко вторым блюдам и заменяет соусы.

Секрет вкуса — в балансе овощей, кислотности и сладости. Такой овощной салат на зиму становится фаворитом на каждом столе и не требует дорогих компонентов.