Оладьи-нежняшки: кабачки, картошка и морковь — простой завтрак мечты

Люблю готовить что-то простое, но вкусное, чтобы зарядиться энергией с утра. Пышные оладьи из кабачков — отличный вариант для сытного завтрака или легкого перекуса, который быстро станет любимым.

Для них нам понадобятся: 2 кабачка, 1 морковь, 3 луковицы, 2 картофелины, 2–3 ст. л. муки, 1 яйцо, соль, перец, 100 мл растительного масла и пара веточек петрушки.

Все овощи тщательно мою и чищу, затем натираю на крупной терке кабачки (без семян и кожицы, если зрелые), морковь и картофель, мелко режу лук и смешиваю с яйцом, специями и мукой. На хорошо разогретой сковороде жарю массу до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые оладьи выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, украшаю зеленью и подаю со сметаной или соусом. Они всегда получаются нежными и ароматными — попробуйте, точно понравятся!

Мечтаете о вкусном торте, но нет времени на выпечку? Этот необычный десерт из пряников и черешни станет вашим спасителем!