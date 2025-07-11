Свеклу в семье не любили, но этот салат все изменил — освежающая вкуснятина

Свеклу в семье не любили, но этот салат все изменил — освежающая вкуснятина

Этот салат полностью меняет представление о свекле — он получается нежным и удивительно вкусным. Запеченная свекла в сочетании с пряным соусом и ягодами создает баланс сладости и пикантности.

Ингредиенты:

свекла — 1–2 шт.;

микс салатов с руколой и мангольдом — 1–2 горсти;

красный лук — 0,5 шт.;

сливочный сыр — 2 ст. л.;

малина — по вкусу;

кедровые орешки — по вкусу.

Для соуса:

растительное масло — 2 ст. л.;

зернистая горчица — 1 ч. л.;

дижонская горчица — 1 ч. л.;

чеснок — 0,5 зубчика;

мед — 1 ч. л.;

винный уксус — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Запеките свеклу в фольге с маслом и солью при 190 °C 60 минут. Остудите, нарежьте. Приготовьте соус, смешав все ингредиенты до однородности. Соедините свеклу с салатными листьями и красным луком, полейте соусом. Выложите салат на тарелку, добавьте сливочный сыр, малину и кедровые орешки.

Ранее сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.