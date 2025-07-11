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11 июля 2025 в 19:24

Свеклу в семье не любили, но этот салат все изменил — освежающая вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат полностью меняет представление о свекле — он получается нежным и удивительно вкусным. Запеченная свекла в сочетании с пряным соусом и ягодами создает баланс сладости и пикантности.

Ингредиенты:

  • свекла — 1–2 шт.;
  • микс салатов с руколой и мангольдом — 1–2 горсти;
  • красный лук — 0,5 шт.;
  • сливочный сыр — 2 ст. л.;
  • малина — по вкусу;
  • кедровые орешки — по вкусу.

Для соуса:

  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • зернистая горчица — 1 ч. л.;
  • дижонская горчица — 1 ч. л.;
  • чеснок — 0,5 зубчика;
  • мед — 1 ч. л.;
  • винный уксус — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Запеките свеклу в фольге с маслом и солью при 190 °C 60 минут. Остудите, нарежьте.
  2. Приготовьте соус, смешав все ингредиенты до однородности.
  3. Соедините свеклу с салатными листьями и красным луком, полейте соусом.
  4. Выложите салат на тарелку, добавьте сливочный сыр, малину и кедровые орешки.

Ранее сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

еда
салаты
овощи
рецепты
свекла
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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