Свеклу в семье не любили, но этот салат все изменил — освежающая вкуснятина

Этот салат полностью меняет представление о свекле — он получается нежным и удивительно вкусным. Запеченная свекла в сочетании с пряным соусом и ягодами создает баланс сладости и пикантности.
Ингредиенты:
- свекла — 1–2 шт.;
- микс салатов с руколой и мангольдом — 1–2 горсти;
- красный лук — 0,5 шт.;
- сливочный сыр — 2 ст. л.;
- малина — по вкусу;
- кедровые орешки — по вкусу.
Для соуса:
- растительное масло — 2 ст. л.;
- зернистая горчица — 1 ч. л.;
- дижонская горчица — 1 ч. л.;
- чеснок — 0,5 зубчика;
- мед — 1 ч. л.;
- винный уксус — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Запеките свеклу в фольге с маслом и солью при 190 °C 60 минут. Остудите, нарежьте.
- Приготовьте соус, смешав все ингредиенты до однородности.
- Соедините свеклу с салатными листьями и красным луком, полейте соусом.
- Выложите салат на тарелку, добавьте сливочный сыр, малину и кедровые орешки.
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