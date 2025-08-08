Вэнс ответил на слухи о планах баллотироваться в президенты США Вэнс дистанцировался от разговоров о возможном участии в выборах 2028 года

Вице-президент США Джей Ди Вэнс дистанцировался от обсуждений своего возможного участия в президентских выборах 2028 года. Во время брифинга для прессы после встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми политик подчеркнул, что в приоритете для него остается работа на текущем посту и выполнение задач администрации. Прямой эфир ведется на YouTube-канале Firstpost.

Я даже не сосредоточен на [промежуточных] выборах 2026 года, не говоря уже о выборах через год или два. Если мы будем хорошо работать на благо американцев, политика сама себя уладит. Поэтому я постараюсь хорошо служить американскому народу, — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп впервые публично обозначил своего вероятного преемника на президентских выборах 2028 года. По его словам, им станет нынешний вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

До этого госсекретарь США Марко Рубио также назвал Вэнса возможным претендентом от республиканцев на выборах президента в 2028 году. По его словам, политик был бы отличным кандидатом.

Тем временем доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев допустил, что Трамп может досрочно сложить полномочия из-за импичмента. По его словам, политическая ситуация в стране накаляется.