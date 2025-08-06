Трамп раскрыл главную интригу будущих выборов в США

Президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы в Белом доме впервые публично обозначил своего вероятного преемника на президентских выборах 2028 года. По его словам, им станет нынешний вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

Во время беседы с журналистами в Овальном кабинете Трамп назвал его наиболее вероятным наследником и следующим лидером движения MAGA (главный политический лозунг Трампа с 2016 года). При этом президент намекнул, что видит госсекретаря Марко Рубио в качестве возможного напарника Вэнса на выборах.

Думаю, вероятнее всего, справедливости ради следует сказать. Он вице-президент, — заявил Трамп.

Трамп также отметил наличие других сильных политиков. Однако он подчеркнул, что говорить об этом пока рано и окончательное решение будет принято позже.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал Вэнса возможным претендентом от республиканцев на выборах президента в 2028 году. По его словам, политик был бы отличным кандидатом.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев допустил, что Трамп может досрочно сложить полномочия из-за импичмента. По его словам, политическая ситуация в стране накаляется.