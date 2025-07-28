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28 июля 2025 в 11:38

Названы неприятные для Трампа последствия политической напряженности в США

Политолог Перенджиев: Трамп может сложить полномочия досрочно из-за импичмента

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может досрочно сложить полномочия из-за импичмента, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, политическая ситуация в стране накаляется.

Я размышлял о том, что президентство Трампа может досрочно закончиться в 2027 году. Тогда действительно окончание конфликта РФ и Украины произойдет до конца президентства Трампа. Что понимать под президентством Трампа? Официальная цифра, или все-таки он может досрочно сложить свои полномочия по какой-либо причине? В США не все спокойно. Может, у него и здоровье сдать, а может быть и импичмент. Он может получить его ввиду того, что все-таки слишком обостренная ситуация внутри США, — пояснил Перенджиев.

Политолог также обратил внимание на возможную замену Трампа. По его словам, в республиканских кругах уже звучат имена потенциальных преемников, среди которых выделяют вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он отметил, что такие заявления могут указывать на подготовку к возможной смене власти в стране.

Что касается самого Трампа, его точно могут ожидать в жизни неожиданные перемены. Я не говорю о фатальных сценариях, а просто, что слишком обостряется политическая ситуация даже внутри Республиканской партии США. Например, кто-то из администрации Трампа уже сказал, что следующим кандидатом может стать Вэнс. По конституции вице-президент в случае, когда президент не может выполнять свои обязанности, может взять управление на себя. Не является ли это намеком на смену власти? Прямо об этом не говорится, а фактически это прозрачно: если вдруг что-то произойдет с Трампом, то у нас есть достойный кандидат, — резюмировал Перенджиев.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал Вэнса возможным претендентом от республиканцев на выборах президента в 2028 году. По его словам, политик был бы отличным кандидатом.

До этого Рубио заявил, что Трамп начинает терять терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что глава Белого дома все меньше рассчитывает на инициативы со стороны Москвы и призывает к активным действиям.

Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
США
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
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