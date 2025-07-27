Рубио раскрыл имя одного из кандидатов в президенты США в 2028 году

Рубио раскрыл имя одного из кандидатов в президенты США в 2028 году Рубио назвал Вэнса хорошим кандидатом в президенты США от республиканцев

Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса возможным претендентом от республиканцев на выборах президента в 2028 году, передает Fox News. По его словам, политик был бы «отличным кандидатом».

Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом, — сказал Рубио.

Ранее журналисты Financial Times предположили, что госсекретарь Марко Рубио оказал влияние на лидера Штатов Дональда Трампа. Они считают, что глава Белого дома должен был занять более жесткую, «ястребиную», позицию в отношении России, Венесуэлы, Ирана и Китая.

До этого директор Национальной разведки США Тулси Габбард предоставила подтверждения факта фальсификации администрацией экс-главы государства Барака Обамы обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы, в СМИ передавались ложные данные о якобы наличии следов Москвы. При этом информация о том, что РФ не пыталась взломать электронную избирательную систему, была скрыта.

Позже Трамп обратился к Минюсту США и потребовал расследования фабрикации администрацией Обамы сведений о вмешательстве России в выборы. По его мнению, подобные действия являются государственной изменой со стороны бывших властей страны, сформированных демократами.