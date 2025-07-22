Минюсту США следует расследовать действия экс-главы Белого дома Барака Обамы по манипулированию данными разведки об американских выборах и якобы вмешательстве в них России, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп. Он назвал госизменой действия предыдущих администраций США, которые были сформированы членами Демократической партии. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

Журналисты во время совместной пресс-конференции с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме задали Трампу вопрос, на ком должно сосредоточиться внимание Минюста США при расследовании этого дела. Американский лидер, не задумываясь, назвал имя своего предшественника.

Основываясь на том, что я читаю, <...> это будет [бывший] президент Обама, — сказал американский лидер.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что США опубликуют на следующей неделе подробности о фабрикации доказательств так называемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года. По ее словам, общественность заслуживает узнать правду о громком политическом скандале.