Стало известно, когда мощная магнитная буря на Земле достигнет своего пика РАН: мощная магнитная буря достигнет своего пика ночью 8 августа

Мощная магнитная буря, которая ожидается на Земле из-за вспышек на Солнце, достигнет своего пика к ночи 8 августа, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Там отметили, что планета пересекла «край» корональной дыры, из-за чего растут температура и скорость солнечного ветра. Первые геомагнитные возмущения могут начаться в 18:00–19:00 мск.

Прилет к Земле плазменного облака и связанный с ним сегодняшний пик геомагнитной активности <…> ожидаются ближе к полуночи, — говорится в сообщении.

Ранее член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что магнитная буря, связанная с корональной дырой на Солнце, произойдет 8 и 9 августа. По его словам, она может вызвать последствия для космонавтов на орбите, самолетов, летающих через Северный полюс, космических аппаратов и радиосвязи в полярных районах.

До этого в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Выброс энергии на звезде продолжался 32 минуты.