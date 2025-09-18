Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 15:09

Спецназ защищает российский регион от атак ВСУ

«РВ»: спецназ «Анвар» предотвращает атаки ВСУ на Брянскую область

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Спецназ «Анвар» уничтожает базы Вооруженных сил Украины на Брянско-Черниговском направлении, предотвращая атаки на приграничные регионы России, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Операции проводятся с целью выявления и нейтрализации мест базирования украинских войск.

На Брянско-Черниговском направлении спецназовцы выявляют места базирования украинских войск и уничтожают их, не давая атаковать российское приграничье, — говорится в материале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также места хранения и производства БПЛА большой дальности и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Операции проводились на территории 142 районов.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что попытка атаки Вооруженных сил Украины на Сумском направлении завершилась крупными потерями. До 80% личного состава штурмовых групп уничтожено, также утрачены боевая бронемашина и два танка.

