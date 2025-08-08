«Не случайно»: сенатор о телефонных переговорах Путина с мировыми лидерами

Президент России Владимир Путин не случайно провел серию телефонных разговоров, в них он обменялся мнениями об итогах прошедших переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, обмен мнениями с руководителями Китая, Индии и других стран в текущей ситуации оказался для российского лидера полезным. Он также подчеркнул, что сейчас мир переживает ответственный момент и действия зарубежных партнеров, в частности президента США Дональда Трампа, остаются не до конца ясными.

То, что Владимир Владимирович Путин провел серию переговоров с лидерами мировых держав, это не случайно. У нашего президента своя программа, которая предусматривает целый ряд международных контактов с этими же лидерами в различных составах: и двусторонних, и многосторонних. Поэтому увязывать все это только с украинским кризисом было бы, наверное, неверно, но обменяться впечатлениями и суждениями с руководителями и Китая, и Индии, и других государств по поводу создавшейся ситуации, я думаю, тоже было полезно для нашего президента, поскольку момент переживаем довольно ответственный. Трудно предположить, какие планы и конкретные разработки находятся на столе у господина Трампа, — высказался Карасин.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди об итогах беседы с Уиткоффом. Глава индийского правительства подтвердил приверженность Нью-Дели дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

До этого сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным. Переговоры прошли по инициативе Москвы. В ходе телефонного разговора китайский лидер поприветствовал контакты Москвы и Вашингтона.