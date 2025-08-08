Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 16:30

В Роскачестве рассказали, что регламентирует новый ГОСТ по школьной форме

Роскачество: ГОСТ по школьной форме определяет материалы для ее производства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый ГОСТ по школьной форме определяет ткани, из которых можно производить эту одежду, заявила представитель Роскачества. По ее словам, стандарт также содержит требования по использованию нашивок и символики образовательных учреждений.

Стандарт устанавливает требования для школьной формы. <…> Указаны требования по использованию нашивок, символов образовательных учреждений и также требования к материалам, из которых эта школьная форма должна быть изготовлена, — сказала представитель Роскачества.

При этом представитель организации добавила, что ГОСТ не регламентирует цвет и фасон формы, этот вопрос решают сами школы. Отмечается, что новые стандарты вступят в силу 3 сентября.

Ранее сообщалось, что, по документу Росстандарта, школьная форма должна соответствовать деловому стилю, учитывать особенности посадки и движения, быть светской и эстетичной, без запрещенных символов. Рекомендуется размещение на одежде государственной и патриотической символики. Этот ГОСТ вводится впервые.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов отметил, что ГОСТ школьной формы в России был необходим, но все же нужно ввести брендбуки с вариантами комплектов. По его словам, не должно быть так, чтобы дети ненавидели одежду, в которой они ходят на учебу.

