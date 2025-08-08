В Роскачестве рассказали, что регламентирует новый ГОСТ по школьной форме Роскачество: ГОСТ по школьной форме определяет материалы для ее производства

Новый ГОСТ по школьной форме определяет ткани, из которых можно производить эту одежду, заявила представитель Роскачества. По ее словам, стандарт также содержит требования по использованию нашивок и символики образовательных учреждений.

Стандарт устанавливает требования для школьной формы. <…> Указаны требования по использованию нашивок, символов образовательных учреждений и также требования к материалам, из которых эта школьная форма должна быть изготовлена, — сказала представитель Роскачества.

При этом представитель организации добавила, что ГОСТ не регламентирует цвет и фасон формы, этот вопрос решают сами школы. Отмечается, что новые стандарты вступят в силу 3 сентября.

Ранее сообщалось, что, по документу Росстандарта, школьная форма должна соответствовать деловому стилю, учитывать особенности посадки и движения, быть светской и эстетичной, без запрещенных символов. Рекомендуется размещение на одежде государственной и патриотической символики. Этот ГОСТ вводится впервые.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов отметил, что ГОСТ школьной формы в России был необходим, но все же нужно ввести брендбуки с вариантами комплектов. По его словам, не должно быть так, чтобы дети ненавидели одежду, в которой они ходят на учебу.