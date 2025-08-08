Женщина из Белгорода по имени Алеся узнала своего дядю на фото с пленными солдатами ВСУ, которых отказались забирать в Киеве. Теперь женщина намерена спасти родственника, передает RT.

Я хотела бы увидеть дядю, поговорить или хотя бы написать письмо. Хотела бы сообщить ему, чтобы он не просился на обмен, а оставался в России. Мы готовы ему дать жилье. На Украине ему грозит смертельная опасность: его снова бросят на фронт и второй раз ему может не повезти, — отметила россиянка.

По ее словам, дядя приезжал в гости в Белгород в 2017 году, еще до начала СВО. Тогда он жаловался на рост национализма на Украине. В 2023-м мужчина оказался на фронте: его мобилизовали в ряды ВСУ прямо с работы. Связь с родственником пропала через три недели, поделилась Алеся.

Ранее представитель МИД Мария Захарова назвала аморальным отказ украинского правительства принимать тысячу пленных солдат ВСУ в рамках обмена. Украинские солдаты сдаются, потому что хотят избежать смерти в окопах и блиндажах или в ходе вылазок на передовой под дулом «трусливых командиров ВСУ», пояснила дипломат.