Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 17:49

Россиянка намерена спасти от обмена дядю с фото пленных ВСУ

Жительница Белгорода узнала дядю на фото брошенных пленных ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщина из Белгорода по имени Алеся узнала своего дядю на фото с пленными солдатами ВСУ, которых отказались забирать в Киеве. Теперь женщина намерена спасти родственника, передает RT.

Я хотела бы увидеть дядю, поговорить или хотя бы написать письмо. Хотела бы сообщить ему, чтобы он не просился на обмен, а оставался в России. Мы готовы ему дать жилье. На Украине ему грозит смертельная опасность: его снова бросят на фронт и второй раз ему может не повезти, — отметила россиянка.

По ее словам, дядя приезжал в гости в Белгород в 2017 году, еще до начала СВО. Тогда он жаловался на рост национализма на Украине. В 2023-м мужчина оказался на фронте: его мобилизовали в ряды ВСУ прямо с работы. Связь с родственником пропала через три недели, поделилась Алеся.

Ранее представитель МИД Мария Захарова назвала аморальным отказ украинского правительства принимать тысячу пленных солдат ВСУ в рамках обмена. Украинские солдаты сдаются, потому что хотят избежать смерти в окопах и блиндажах или в ходе вылазок на передовой под дулом «трусливых командиров ВСУ», пояснила дипломат.

ВСУ
пленные
Украина
Белгород
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.