Юрист дала советы, как защитить себя от токсичного руководителя

Юрист дала советы, как защитить себя от токсичного руководителя Юрист Яковлева призвала обращаться в суд при ущемлении прав на работе

Сотрудник может защитить себя от токсичного руководителя на уровне законодательства, в том числе обратиться в суд или трудовую инспекцию, заявила «Москве 24» юрист Валентина Яковлева. Она призвала сделать это при любых нарушениях прав на работе.

Тогда компанию могут оштрафовать и принудить выплатить моральную компенсацию, — отметила Яковлева.

Она уточнила, что за оскорбления предусмотрена отдельная ответственность — административная. Подобные действия могут квалифицироваться по статье о нарушении чести и достоинства. Это влечет наложение штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. Юрист посоветовала обращаться в таких случаях в правоохранительные органы.

Эксперт Роскачества Марина Паршикова ранее заявила, что недоверие к сотрудникам, чрезмерный контроль за их действиями, а также размывание границ рабочего дня — признаки токсичного руководителя. Она также назвала тревожным звонком предвзятость начальства по отношению к сотрудникам.