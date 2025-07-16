В Роскачестве перечислили главные признаки токсичного руководителя

Недоверие к сотрудникам, чрезмерный контроль за их действиями, а также размывание границ рабочего дня — признаки токсичного руководителя, заявила RT эксперт Роскачества Марина Паршикова. Она также назвала тревожным звонком предвзятость начальства по отношению к сотрудникам.

Оценка работы сотрудника должна быть объективной, а не субъективной и содержать как достижения, так и точки дальнейшего роста. К устаревшим методам управления можно отнести непрозрачные ожидания от роли сотрудника и отсутствие договоренностей по задачам, — отметила Паршикова.

Она добавила, что токсичность руководителя также может проявляться в форме эмоциональных всплесков. Манипуляции, попытки надавить и отсутствие обратной связи от начальства — также красные флаги для сотрудника.

Предприниматель Ирина Маркова ранее заявила, что сотрудники, которые оправдываются вместо поиска решений, вряд ли получат повышение. По ее словам, карьерный рост также тормозят токсичное поведение и отсутствие обратной связи с руководством.