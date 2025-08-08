Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 12:11

Магнитные бури сегодня, 8 августа: что будет завтра, тромбозы, инсульты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 8 августа 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, правда ли бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 8 и 9 августа

Согласно прогнозу ИКИ РАН, в пятницу, 8 августа, возможна магнитная буря уровня G2 — Кр-индекс может достичь шести единиц между 12:00 и 15:00 мск, а затем пойти на спад. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в районе одной-двух единиц.

На Солнце произошли четыре вспышки, три из них относятся к классу C (слабые), одна — к классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7,0.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 10%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 70%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G2 (Kp = 6). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,67)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 8 августа, ожидается геомагнитная буря силой шесть баллов.

«В этот день возможны головные боли, перепады артериального давления, депрессивное состояние. Постарайтесь не перенапрягаться, полноценно спите, употребляйте легкую пищу, исключите алкоголь», — отметил источник.

В субботу, 9 августа, по предварительной оценке специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 20%, магнитных бурь — 55%. Кр-индекс может достичь пяти единиц между 03:00 и 06:00 мск, что соответствует магнитной буре уровня G1.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 9 августа. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — пишет my-calend.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правда ли бури влияют на человека

Завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе утверждает, что вспышки на Солнце, которые являются причиной магнитных колебаний на Земле, не оказывают существенного воздействия на здоровье людей. Если метеозависимого человека предупредить о надвигающейся магнитной буре — в этот день он почувствует себя плохо. Однако при неосведомленности в этом вопросе его состояние не ухудшится, уверен специалист.

Заведующая отделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова утверждает, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано. Однако ряд опросов показывает, что 50–70% населения планеты реагирует на эти явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — добавила она.

